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Жизнь

«Зимовка», аномальное тепло и пострадавшие дороги. Что произошло в Алтайском крае 24 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 24 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Аномально теплая погода вернулась в Алтайский край. Прогнозом на ближайшую неделю поделился глава Гидрометцентра.
  • В Барнауле выставили на аукцион здание бывшего горного училища на Демидовской площади — памятник культурного наследия федерального значения. Вот в каком он состоянии сейчас.
  • Подрядчик и начальник алтайского «Автодора» рассказали, как идет строительство развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле и изменится ли там в ближайшее время схема движения.
  • Мэрия Барнаула сообщила, что резкие перепады температур плохо сказались на состоянии дорог. Локальный ремонт холодным асфальтом проведут на пр. Строителей и Космонавтов, на ул. Северо-Западной, 80 Гвардейской Дивизии, Чудненко, Взлетной и Малахова, а также в Новосиликатном и Власихе.
  • Предприятие «Алтайхолод» построит новый цех, чтобы выпускать мороженое на сыром молоке, которое с успехом продается в Китае.
  • Стало известно, как в этом году пройдет фестиваль «Алтайская зимовка». В Барнауле праздник организуют на «Авальмане» и в парке «Центральный», где совсем недавно провели реконструкцию.

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