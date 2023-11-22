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Жизнь

Зима — все. Какая погода будет в Алтайском крае в ближайшее время

Синоптики прогнозируют повышение температуры в Алтайском крае. На этой неделе жители обрадовались снегу, но кажется о нем придется позабыть.

Дождь и слякоть в Барнауле. 6 декабря 2019 года.
Дождь и слякоть в Барнауле. 6 декабря 2019 года.
Дмитрий Лямзин.

На сайте Алтайского гидрометцентра опубликовали прогноз на ближайшие два дня, по нему уже можно заметить, что температура идет на повышение и достигает 0 градусов. Также обещают снег, но мокрый.

Ветер, по сравнению с выходными, стих. Порывы обещают до 14-16 м/с.

В столице региона погода не отличается, но барнаульцам снег не прогнозирует. Вместо него дождь.

GISMETЕO также отметил, что ближайшие 10 дней барнаульцев ожидает лишь повышение температуры. Максимальная температура 30 ноября составит +4 градуса. И даже 1 декабря температура будет со знаком "+".

Погода в Барнауле на 10 дней.
Погода в Барнауле на 10 дней.
gismeteo.ru

Ранее сообщалось о резком похолодании в шести регионах страны.

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