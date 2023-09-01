1 сентября
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Жизнь

Зима в России будет теплее осени в климатическом измерении

Осень и зима в России будут мягкими с температурой на один-три градуса выше нормы.

Барнаульские улицы. Рябина.
Барнаульские улицы. Рябина.
Анна Зайкова

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, зима будет даже теплее, чем осень.

Речь идет о климатическом измерении. Превышение над нормой может достигать двух-четырех градусов, в конце — на три-пять градусов теплее нормы, пишут РИА Новости.

Ранее какими будут предстоящие осень и зима, рассказали барнаульские улицы. Дело в том, что в городе наблюдается большой урожай рябины.

Большое количество красных гроздей на ветках деревьев рябины символизирует мягкую, но дождливую осень. Также считалось, что богатый урожай красной рябины провоцирует морозную зиму.

Наши предки верили в то, что рябина таким образом заботится о лесных зверях и птицах — ягоды будут лучшим кормом в сильные холода.

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