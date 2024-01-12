Зигзаг на небесном экваторе: стало известно, когда по утрам станет светло и поднимется настроение

Многие выражают вполне обоснованное недовольство — несмотря на то, что день заметно прибыл, по утрам за окном все-равно темно. Вставать неохота. Неудобно добираться до работы или учебы по скользким и снежным тропинкам. А так хочется веселого светлого утра, а, соответственно, приподнятого настроения — сибиряки соскучились по весне. Altapress.ru выяснил, когда это произойдет.

Сумеречные вечера начали "светлеть" после дня зимнего солнцестояния. И сейчас этот процесс в активной фазе — даже в 18:00 еще не накрывает ночная тьма. Но вот когда утро будет радовать не темнотой за окном?

Выход из спячки

В 2024 году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта. Он означает приход весны и тепла, выход из спячки природы после зимы.

В этот день центр Солнца проходит через небесный экватор. Светило переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.

Весеннее равноденствие — первое равноденствие года.

Восток и запад

И только на весеннее и осеннее равноденствия солнце встает прямо на востоке и садится точно на западе.

Астрономическая весна

А 21 марта наступит астрономическая весна. В равноденствие день немного больше ночи, указывает mail.ru. Солнце начинает показываться над горизонтом, хотя на самом деле оно еще находится ниже горизонта.

И с этого момента с каждым днем будет светлее по утрам. И так всю весну и лето. Вплоть до осеннего равноденствия.

Даты

Последний раз в XXI веке весеннее равноденствие выпадало на 21 марта в 2007 году. Впоследствии в этом веке будет выпадать на 20 марта или даже на 19 марта.

Так что совсем уже скоро будем сжигать чучело зимы и встречать весну с летом.

Самое важное - в нашем Telegram-канале