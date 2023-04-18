19 апреля
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Жизнь

Журавли станцевали на алтайской дороге

Танец журавлей засняли на дороге рядом с селом Топчиха, сообщает Barnaul 22.

Белые журавли
Белые журавли
fotovmire.ru

Танец журавлей считают одним из величайших чудес природы. Причем никто не знает, зачем птицы это делают.

Долгое время считали, что танец — это некий брачный ритуал. Однако ученые выяснили, что журавли занимаются «хореографией» не только в сезон размножения.

Биологи предположили, что, возможно, в танце птицы укрепляют социальные связи, но иногда журавли танцуют и в полном одиночестве.

Есть и третья точка зрения — так журавли просто играют. Причем среди птиц это делают только они.

Ранее перелетных дроздов-рябинников заметили в Барнауле. Можно сказать, вернулись с зимовки они не в самое лучшее время.

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