Журавли станцевали на алтайской дороге

Танец журавлей засняли на дороге рядом с селом Топчиха, сообщает Barnaul 22 .

Танец журавлей считают одним из величайших чудес природы. Причем никто не знает, зачем птицы это делают.

Долгое время считали, что танец — это некий брачный ритуал. Однако ученые выяснили, что журавли занимаются «хореографией» не только в сезон размножения.

Биологи предположили, что, возможно, в танце птицы укрепляют социальные связи, но иногда журавли танцуют и в полном одиночестве.

Есть и третья точка зрения — так журавли просто играют. Причем среди птиц это делают только они.

Ранее перелетных дроздов-рябинников заметили в Барнауле. Можно сказать, вернулись с зимовки они не в самое лучшее время.