Жителя Алтайского края оштрафовали за оскорбление в мессенджере

Мужчину оштрафовали за оскорбление своего знакомого в мессенджере Whatsapp*.

"В КУРСЕ 22" сообщает, что житель Солтонского района оскорбил знакомого в голосовом сообщении нецензурными выражениями. Тот поспешил обратиться в прокуратуру.

После обращения прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении в отношении мужчины.

Суд признал мужчину виновным в совершении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

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