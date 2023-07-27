28 июля
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Жизнь

Жительница Новосибирска рассказала, как решилась приручить черного ворона

Жительница Новосибирска Ирина рассказала, с какими трудностями столкнулась, держа дома черного ворона, пишет "КП-Новосибирск".

Ирина со своим питомцем вороном.
Ирина со своим питомцем вороном.
"КП-Новосибирск"

Черный ворон по кличке Хугин появился на территории пригородного конного клуба. Для владелицы клуба и хозяйки ворона птица - полноправный питомец.

Птенец появился у Ирины в мае этого года. Именно экзотичность в воспитании этой птицы подкупила хозяйку.

Ирина признается, что раньше любила волнистых попугайчиков, но вороны в сравнении с ними - совсем другой масштаб. Они грациозные, мощные, свободолюбивые.

"Они близки мне по духу", - делится владелица ворона.

Ирина со своим питомцем вороном.
Ирина со своим питомцем вороном.
"КП-Новосибирск"

Даже чтобы заниматься лошадьми, Ирина подошла к делу серьезно и получила два высших образования. Поэтому женщина знала, какую ответственность берет, заводя такого питомца.

Вороны живут долго, по 30 лет, и полностью зависят от хозяев, при этом имея своеобразный характер.

В неволе они сложно размножаются. Впрочем, на воле тоже могут не найти себе пару и прожить всю жизнь в одиночестве.

В квартиру этих птиц не продают. Для них рекомендован частный дом с минимум шестью сотками земли.

Ирина со своим питомцем вороном.
Ирина со своим питомцем вороном.
"КП-Новосибирск"

Ирина рассказывает, что со своим питомцем они всегда вместе. Первое время Хугина выгуливали на веревочке, чтобы не улетел. Сейчас ворон уже привык.

Сейчас для птицы строят уличный вольер, а пока он квартирует в конюшне. Питается ворон насекомыми, фруктами и орехами, но в рационе Хугина есть натуральное мясо и морепродукты.

Есть у птицы и недоброжелатели. Местные грачи пробовали задирать человеческого любимчика, атаковали ворона несколько раз стаей, но позже привыкли и отстали.

Ирина со своим питомцем вороном.
Ирина со своим питомцем вороном.
"КП-Новосибирск"

Ирина призналась, что у них с воронам бывают и идиллия, и ссоры, но в целом они понимают друг друга с полуслова и полувзгляда.

Ворон умеет хулиганить, вредничать, ревновать. Как ребенок, он прощупывает границы дозволенного.

Больше всего Хугин любит играть с собакой Щеноккио. Прыгает по нему, дергает за хвост, провоцирует. Достается и людям - спрятанная обувь, вытащенные телефоны.

Сейчас Ирина ждет, когда Хугин заговорит. Обычно это случается после 8-9 месяцев. При этом в лексиконе у воронов может быть до 100 слов.

Пока птица еще маленькая и только имитирует звуки. Но учить птиц речи не нужно - у них этот навык вырабатывается сам по себе.

Многие после истории Ирины загораются желанием тоже приобрести себе ворона. Но девушка отговаривает - птица крупная, размах крыльев до полутора метров, а поведение - царское.

"Это не игрушка - его нельзя просто взять и посадить на руку", - предупреждает владелица ворона.

Ранее птенцы редкого черного аиста, за которыми наблюдали в Обском заказнике, стали жертвой хищника.

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