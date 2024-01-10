Жительница Барнаула пожаловалась на конфликтного водителя маршрутки

Как сообщает "Инцидент Барнаул", оскорбленная женщина поделилась тем, что водитель при вопросе о безналичном расчете, обратился к ней со словами: "Ты куда собралась переводить, дура?".
Жительница Барнаула сказала, что у нее нет наличных, но в ответ ее послали и не дожидаясь пока пассажирка выйдет, водитель дал по газам. Пострадавшая выпала из маршрутки, но к счастью, обошлось без травм.
Жалобу женщина писать отказалась, тем не менее барнаульцев интересует, когда на этом маршруте появится безналичная оплата.
Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае рейсовый автобус съехал с трассы.
Самое важное - в нашем Telegram-канале