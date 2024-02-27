27 февраля
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Жизнь

Жительница Барнаула перевела мошенникам на "безопасный счет" полтора млн рублей

Жительница Барнаула 2000 года рождения перевела мошенникам полтора млн рублей. Об этом пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник.
Мошенник.
openverse.org

Горожанка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.

Он заявил, что с ее счета мошенники пытаются перевести деньги на территорию недружественной страны. Чтобы сохранить средства, нужно оформить кредит и перевести все на "безопасный счет".

В течение пяти дней девушка взяла несколько кредитов в разных банках и перечислила деньги аферистам.

После эго жительница Барнаула поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники стали управлять телефонами россиян.

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