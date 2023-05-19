21 мая
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Жизнь

Жители Затона готовятся к весенне-летнему паводку

Администрация и жители микрорайона Затон готовятся к весенне-летнему паводку. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Жители Затона готовятся к весенне-летнему паводку
Жители Затона готовятся к весенне-летнему паводку
Мэрия Барнаула

Жителям Затона вручили памятки с правилами поведения во время паводка. Также проведен учен всех жителей поселка, плавсредств, домашних животных. Заключены соглашения на поставку продовольствия и товаров первой необходимости.

Власти микрорайона провели ревизию трех систем оповещения на улицах Водников, 12К, Кольцова,72 и Пароходная, 11. Также На территории Затона разместили информационные стенды о паводковой ситуации.

Микрорайон Затон находится на особом контроле в администрациях Барнаула и Центрального района.

"Перед нами стоит задача предпринять все необходимые меры для минимизации последствий возможного паводка для жителей поселка», - отметил глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Ранее в Алтайском крае закрыли участок автодороги из-за разлива воды.

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