Жители заречья оказались отрезаны от города из-за ледохода в Каменской районе

Ежегодно весной жители заречья остаются отрезаны от города из-за таянья льдов. В 2023 году местная администрация не сразу запустила судно на воздушной подушке.
Катер «Пегас» все же начал перевозить людей с одного берега на другой. Однако, по словам местных жителей, им приходилось ждать судна часами.
Некоторые отчаявшиеся граждане пытались попасть в город самостоятельно. Они собирались пешкой перейти километр по Оби.
Ситуация обострилась, когда районная администрация запретила движение маломерных судов 5 апреля. Это связано с активными подвижками льда на реке. Жителям заречья придется ждать, пока по Оби не пустят паром или же не разрешат переправляться на лодках-моторках.
Ледоход на Оби начался, согласно прогнозам синоптиков, 7 апреля.