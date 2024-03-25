Жители Барнаула жалуются на шумный бар в центре города

Барнаульцы, проживающие на пр. Социалистический, 76 жалуются на бар в жилом доме, постояльцы которого мешают спать по ночам, сообщает «Черное и Белое Барнаул».

Жительница Барнаула отметила, что вскоре ожидается потепление, а заведение торгует спиртными напитками круглосуточно. Особенно летом жильцы дома страдают из-за пьяных дебоширов каждую ночь и требуют это прекратить.

Помимо шума, который они создают, посетители заведения мусорят, испражняются на стены жилого дома и устраивают драки. В силу того, что недавно вышел закон о запрете «наливаек», женщина просит принять меры администрацию города.

Она также отметила, что ранее они уже обращались за помощью, но ответа так и не поступило, как и каких-то мер по устранению неудобств.

Ранее сообщалось, что в барнаульском ТЦ женщина избила девочек-подростков.

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