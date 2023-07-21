Жители Барнаула сами определят концепцию благоустройства парка имени Ленина

Для этого необходимо заполнить анкету, ответив на несколько вопросов, касающихся дальнейшего развития парка.
Проведение опроса позволит аккумулировать мнения горожан, на основании полученных данных и будет разработана концепция общественного пространства и дизайн-проект последующего благоустройства, — уточняют в мэрии.
В рамках анкетирования респондентам необходимо ответить, как должен выглядеть парк в будущем: какие в нем будут зоны, объекты, развлечения, деревья и какой формат отдыха интересен жителям.
Ответы горожан на эти вопросы будут приниматься до 28 июля. Затем все данные будут использоваться в обобщенном виде. В администрации подчеркивают — анонимность полученной информации гарантируется.
Кроме того, в ближайшую субботу волонтеры проведут аналогичный опрос на территории парка, чтобы помочь заполнить анкету тем жителям, которые не имеют возможности проголосовать онлайн.
Полученные результаты анкетирования будут рассмотрены в рамках стратегической сессии, в которой примут участие и представители экспертного сообщества, и общественных организаций, и инициативная группа жителей.
Выработанные в ходе мероприятия решения и станут основой проекта благоустройства парка имени Ленина. Разработать его планируется до конца текущего года.
Напомним, что парк имени Ленина будет благоустроен в 2024 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Именно эта зеленая зона была признана победителем голосования по определению территории для последующего благоустройства.
Ранее неоднократно сообщалось, что в период с 15 апреля по 31 мая в выборе территории для благоустройства приняло участие порядка 64 тысяч барнаульцев. Жителям было предложено 37 территорий, из них основными лидерами оказались три: зеленая зона, расположенная в границах земельных участков по улице Антона Петрова, 221, е, ж, л, улице Ленинградской, 1, 5а, улице Энтузиастов, 12 (бывший парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина) — более 11 тысяч голосов, Сиреневый бульвар — более 8 тысяч голосов и Демидовская площадь — более 5 тысяч голосов.