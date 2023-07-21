22 июля
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Жизнь

Жители Барнаула сами определят концепцию благоустройства парка имени Ленина

Жители Барнаула получили возможность самим определить, как преобразится парк имени В.И. Ленина после благоустройства, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В Барнауле в 2024 году будет благоустроен парк им. Ленина.
В Барнауле в 2024 году будет благоустроен парк им. Ленина.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Для этого необходимо заполнить анкету, ответив на несколько вопросов, касающихся дальнейшего развития парка.

Проведение опроса позволит аккумулировать мнения горожан, на основании полученных данных и будет разработана концепция общественного пространства и дизайн-проект последующего благоустройства, — уточняют в мэрии.

В рамках анкетирования респондентам необходимо ответить, как должен выглядеть парк в будущем: какие в нем будут зоны, объекты, развлечения, деревья и какой формат отдыха интересен жителям.

Ответы горожан на эти вопросы будут приниматься до 28 июля. Затем все данные будут использоваться в обобщенном виде. В администрации подчеркивают — анонимность полученной информации гарантируется.

Кроме того, в ближайшую субботу волонтеры проведут аналогичный опрос на территории парка, чтобы помочь заполнить анкету тем жителям, которые не имеют возможности проголосовать онлайн.

Полученные результаты анкетирования будут рассмотрены в рамках стратегической сессии, в которой примут участие и представители экспертного сообщества, и общественных организаций, и инициативная группа жителей.

Выработанные в ходе мероприятия решения и станут основой проекта благоустройства парка имени Ленина. Разработать его планируется до конца текущего года.

Напомним, что парк имени Ленина будет благоустроен в 2024 году в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Именно эта зеленая зона была признана победителем голосования по определению территории для последующего благоустройства.

Ранее неоднократно сообщалось, что в период с 15 апреля по 31 мая в выборе территории для благоустройства приняло участие порядка 64 тысяч барнаульцев. Жителям было предложено 37 территорий, из них основными лидерами оказались три: зеленая зона, расположенная в границах земельных участков по улице Антона Петрова, 221, е, ж, л, улице Ленинградской, 1, 5а, улице Энтузиастов, 12 (бывший парк культуры и отдыха имени В.И. Ленина) — более 11 тысяч голосов, Сиреневый бульвар — более 8 тысяч голосов и Демидовская площадь — более 5 тысяч голосов.

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