Жители Барнаула поделились кадрами огненного рассвета.

Барнаульцы заметили потрясающий рассвет и поделились огненными кадрами, сообщает Barnaul 22 .

Только взгляните, как небо полыхает. Виды утром зашкаливали.

В комментариях шутливо отметили, что небо радуется открытию моста по пр. Ленина.

Ранее стало известно, как изменятся маршруты общественного транспорта после открытия моста по пр. Ленина.