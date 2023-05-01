Жители алтайского села жалуются, что оно утопает в мусоре и зловонии

«Много лет около Топчихи располагается свалка без забора. По пятницам здесь жгут мусор. Дым стоит на всю Топчиху, даже проветрить дом нельзя! Но больше всего жаль, что мусор летит на природу. Это очень важная проблема, и я думаю, не только в Топчихе», — написал взволнованный сельчанин.
В комментариях подтвердили, что эта проблема действительно распространенная. Например, такое же существует в селах рядом с Камнем-на-Оби, например, в Столбово. В селе Волчиха, в Ребрихе.
Ранее мусором засыпало кладбище в Барнауле.