Особенно тяжело приходится тем, кто проживает в прибрежных районах. Там, по словам местных жителей, целые тучи комаров, против которых не действуют даже сильные репелленты.

Кровожадные насекомые облепляют людей стаями. Находиться, например, в лесопарке стало для желающих прогуляться невозможно.

Жители Барнаула в то же время жалуются на обилие комаров в парке "Изумрудный". Горожане в соцсетях делятся, что не могут выдержать в зеленой зоне и получаса.

Помимо паводка, сильному увеличению количества насекомых помогла жаркая погода, а затем последовавшие за ней дожди.

Поскольку июль тоже будет теплым и влажным одновременно, комары и мошки станут долговременной проблемой.

Комар. Укус Altapress.ru

Чтобы избавиться от назойливых насекомых, рекомендуют пользоваться специальными спреями от насекомых или браслетами на руки и ноги.

Еще одно известное средство - спирали и свечи, которые используют на открытом воздухе и электрические фумигаторы - для комнат. Однако человеку тоже нельзя находиться вблизи этих средств, а комнатные необходимо включать только на час, а не на всю ночь.

Из народных помощников против комаров - масла гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта - их надо разбавить с растительным маслом и наносить на кожу каждые 20-30 минут. То же самое - с ванилином. Его разводят в воде и периодически опрыскивают себя, чтобы отпугнуть насекомых.

Ранее нашествие комаров спрогнозировали алтайские биологи после паводка.