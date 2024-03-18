Жители Алтайского края смогут получить бесплатную юридическую помощь

Мобильный офис будет работать в Благовещенском и Родинском районах.
В Благовещенке консультации пройдут по адресу: ул. Ленина, 99, с 11:00 до 14:00. Записаться на прием можно по телефону (38564) 2-16-47.
В поселке Мирном Родинского офис будет работать с 15:00 до 17:00 (улица Восточная, 2а). Записаться можно по телефону (38563) 2-53-43.
При себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи.
Ранее сообщалось, что барнаульцы смогут получить бесплатные юридические консультации.
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