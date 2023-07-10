Жители Алтайского края поделились своими проблемами с депутатом Госдумы

Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев в рамках региональной рабочей недели провел прием граждан по личным вопросам. Жители рассказали парламентарию не только о своих проблемных вопросах, но и принесли ряд предложений. Так думцу предстоит помогать садоводам Тальменского района, которые не могут оформить в собственность свои дачи; проверять обоснованность вырубки леса в Егорьевском районе; хлопотать за комфортную городскую среду в Барнауле; а также разбираться с традиционными вопросами — низкие пенсии, зарплаты, на которые не прожить и другие.

НеуДАЧНый лабиринт

Садоводы СНТ "Чумыш" Тальменского района уже длительное время не могут оформить в собственность свои участки, размежевать земли. Причины разные — "то потерялся кадастровый номер, то устарели документы, то нужные специалисты не принимают или в отпуске", — рассказывает Александру Терентьевe заявительница о пути, который они никак не могут пройти уже три года, обивая пороги различных инстанций. Почему людей гоняют по кругу и в чем на самом деле загвоздка, депутат намерен выяснить с помощью краевой прокуратуры, куда уже направлен запрос.

Земля у нас хорошая — и речка, и лес рядышком. Все условия — свежий воздух, голубая и желтая глина. Скорее всего, кто-то присмотрел эту землю, — подозревают дачники.

Также женщина рассказала депутату Госдумы свои предложения по усовершенствованию общественного транспорта. Она сама столкнулась с ситуацией, когда ее ребенку просто необходима в автобусах кнопка, по которой она может сообщить экипажу ту или иную информацию. Женщина уверена, что подобное оборудование сегодня будет востребовано, учитывая рост количества людей, перенесших инсульты, инфаркты, тяжелые последствия коронавирусной инфекции, травмы после участия в боевых действиях и так далее. Также женщина предложила усовершенствовать систему поручней. "Если у человека, например, нет верхних конечностей или они парализованы или маломобильны, то для таких пассажиров предусмотреть поясные поручни с фиксаторами", – рассуждает жительница Барнаула.

Александр Терентьев распорядился направить предложения по усовершенствованию комфортной городской среды, в частности, общественного транспорта, во фракцию краевого законодательного Собрания для проработки вопроса.

Только щепки летят

Просим помочь прекратить массовую вырубку леса, — пишут в обращении к Александру Терентьеву жители Егорьевского района. — Во время заготовки уничтожаются не только клейменые деревья, но и подлесок. А также выпиливаются деревья в возрасте от 80 до 100 лет, которые мешают проезду техники. При этом сухостойные и старые деревья остаются.

Под обращением к депутату подписалось почти 70 человек. Вопрос для жителей этой территории очень болезненный. Их беспокоит, что после вырубки остается много сломанных веток лапника, что является основной причиной участившихся пожаров. Но и целесообразность использования для уборки территории мульчеров, которые нарушают структуру лесной подстилки, что чревато задернением, ростом травостоя и нарушением экосистемы, вызывает много сомнений.

Есть у жителей и другие вопросы к работе арендаторов по заготовке древесины. Александр Терентьев уже адресовал их краевому Министерству природных ресурсов. Также депутат направил запрос в прокуратуру края, в котором просит инициировать проверку изложенных заявителями фактов.

Память жива

На прием к Александру Васильевичу со словами огромной благодарности пришла жительница Барнаула, которой депутат помог отыскать могилу родственника, участника Великой Отечественной Войны. Это был непростой человек — у него было три Ордена славы — полный кавалер... Но почти 20 лет женщина не могла найти, где он похоронен и, что еще страшнее, доказать статус участника ВОВ.

И только после обращения к Александру Терентьеву удалось восстановить справедливость и память о таком легендарном человеке. Теперь депутат намерен добиться, чтобы его награды и его история попали в краеведческий музей.

Нельзя допустить, чтобы мы стали Иванами не помнящими родства, — отметил депутат, поблагодарив в ответ пожилую женщину за неуступчивость и последовательность.

В скором времени она планирует переехать к дочери в Санкт-Петербург, а перед отъездом, хочет побывать на могиле известного родственника, но самостоятельно сделать это уже не может. Помощники Александра Терентьева обязательно посетят вместе с заявительницей могилу героя ВОВ, полного кавалера ордена Славы.