4 июля
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Жизнь

Жители Алтая получат прибавку к пенсии при определенных условиях

Более двух тыс. жителей Республики Алтай получают прибавку к пенсии за сельский стаж. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

На дополнительную выплату могут рассчитывать пенсионеры, проживающие в селе, проработавшие в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях не менее 30 лет.

В список профессий, дающих право на надбавку входят более 500 должностей и специальностей.

"Сельская" выплата будет прибавлена к страховой пенсии по старости или инвалидности.

С 2023 года размер прибавки вырастет до 1891 рубля, сообщила управляющей ОСФР по РА Ольга Каташева.

Данная поддержка действует с 2019 года, напоминают в отделении Социального фонда России по региону.

Ранее Минтруд пообещал двойную индексацию пенсий в течение двух лет.

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