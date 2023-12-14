15 декабря
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Жизнь

Жителей одной из улиц Барнаула затопили канализационные отходы

На ул. Модельной горожане жалуются на забитые трубы канализации, сообщает Barnaul 22.

Канализационные отходы затапливают ул. Модельную в Барнауле
Канализационные отходы затапливают ул. Модельную в Барнауле
Barnaul 22

Барнаульцы пытались устранить засор своими силами, но все снова забивалось обратно.

Сотрудники коммунальных служб отказываются ремонтировать трубы: они, якобы, не стоят на балансе города. При этом все жители улицы платят за канализацию ежемесячно.

Неприятный запах жильцы чувствуют даже в мороз.

Горожане заявляют, что отходы стекают и в реку Пивоварка. Это может нанести ущерб экологии города, если проблему не решат, беспокоятся барнаульцы.

Ранее в Барнауле жильцы многоэтажки жаловались на поврежденную канализацию. В доме по адресу ул. Эмилии Алексеевой три дня стоял неприятный запах. Отходы лились прямо в подъезд дома.

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