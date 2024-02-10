Жителей Новоалтайска топит уже сутки

"Вести Алтай" сообщает, что вода льется отовсюду, из лампочек, выключателей и розеток.
Подъезды тоже затопило с пятого по первый этажи через электрощитовые и плиты перекрытия.
Жильцы не успевают подставлять ведра и снимать размокшие отделочные материалы со стен и потолков.
Отмечается, что дом обслуживает УК ООО "Вектор", давно нужен капремонт крыши, но сроки перенесли с 2022 на 2026-2028 годы. Дом топит еще с 2015 года.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пенсионер ждет починки кабеля уже два месяца.
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