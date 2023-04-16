Жителей Барнаула напугали спиралевидные рисунки на снегу

Круги обнаружили рядом со школой № 133.
«Как думаете, что это?», — спрашивает автор видео.
Ответ от горожан не заставил себя долго ждать.
«Инопланетяне, кто ж еще?»
«Пришельцы!»
«Пришельцы ипотеку взяли в микрорайоне «Дружный»
Барнаульцы поделились видео, на котором заметны ровные спирали на снегу.
Круги обнаружили рядом со школой № 133.
«Как думаете, что это?», — спрашивает автор видео.
Ответ от горожан не заставил себя долго ждать.
«Инопланетяне, кто ж еще?»
«Пришельцы!»
«Пришельцы ипотеку взяли в микрорайоне «Дружный»
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