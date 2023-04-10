12 апреля
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Жизнь

Жителей Алтайского края шокировали квитанции ЖКХ за март

Жители поселка Октябрьский Кулундинского района остались недовольны, что сумма в квитанциях за март превышает февральскую. Об этом они пожаловались в сообществе «В курсе 22».

ЖКХ.
ЖКХ.
"В курсе 22"

Согласно документам, начисление в феврале составило почти шесть тысяч рублей. А вот в марте уже 7,1 тыс. рублей.

«Утверждают, что так и надо!» — возмущаются собственники.

Кроме того, жильцов волнует состояние одного из домов. Жилищная инспекция, по их словам, дала УК предписание провести текущий ремонт.

Однако никаких подвижек до сих пор не случилось — якобы на накопительной части дома нет денег. Документы собственникам посмотреть не дают.

При этом в доме живут в основном пожилые люди, которые не в состоянии самостоятельно сделать ремонт. Не говоря уже о сумме платежей, которую пенсионерам не потянуть.

Ранее нарушения в расчетах за коммунальные услуги выявили на Алтае.

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