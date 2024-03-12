Женщина, которая испытывает 70 оргазмов за ночь, рассказала о любимой эротической игре

Кэтрин Дрисдейл из Нью-Йорка рассказала о сексуальных фетишах, которые помогают ей достигать оргазма. Об этом пишет Daily Star.

Оказалось, что женщина знакомится с мужчинами в интернете, а потом принуждает их к уборке и выполнению другой работы по дому.

Также она заявила, что благодаря доминации над мужчинами испытывает до 70 оргазмов за ночь.

Одна из любимых игр — принуждать мужчину к уборке. Американка рассказала, что один из парней мыл пол и посуду, пока она принимала ванну. Однако им пришлось расстаться, потому что мужчина хотела убираться в стрингах, а Кэтрин не нравилась эта идея.

С ее слов, примерно 20-30% мужчин, с которыми она знакомилась, хотели бы наблюдать, как она занимается сексом с другим.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, как оргазмы влияют на работу мозга.

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