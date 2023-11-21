Женщина из Сибири стала опекуном девочки с ВИЧ после пророческого сна

Муж Ирины Кирилл* из детдома и по своему опыту знает, какого там. Поэтому он всегда хотел взять ребенка из приюта, а жена только поддерживала его.
Женщина долго не могла забеременеть и они почти отчаялись. Однако однажды Ирина встретила на улице бездомную бабушку и не смогла бросить ее. Семья приютила пенсионерку у себя дома, и вскоре стало известно, что Ирина ждет ребенка.
Бабушка жила с ними девять лет и помогала расти детишек.
«Когда я умру, возьмите девочку из детдома», - сказала пенсионерка.
Так оно и случилось. После ее смерти Ирина и Кирилл поняли, что готовы к этому. Супруги начали готовить документы.
В один день женщине приснился сон. В нем она видела пятимесячную темненькую девочку. После этого Ирина начала искать по базам этого ребенка.
Вот чудо, она нашлась. Однако в опеке назвали страшный диагноз — ВИЧ.
Родители не побоялись и все-равно поехали за ребенком в омский детдом. Запах малышки показался матери очень знаком, и она была уверена, что это ребенок из ее сна.
Отмечается, что у биологический родителей не лишены права. Ее мать пьяница и сама болеет ВИЧ. После родов пообещала забрать ребенка после того, как сделает ремонт. Но так за Настей* никто и не пришел.
Родственники побоялись забирать малышку из-за ее диагноза.
Когда Насте было 11 месяцев, в их семью позвонили из опеки и попросили забрать еще одну девушку с ВИЧ.
Сначала Ирина опешила, но сыновья и муж поддержали. Теперь с ними живет еще одна девочка.
* Имена изменены.
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