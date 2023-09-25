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Жизнь

Женщина из Барнаула украла рекламный баннер

Накануне женщина украла рекламный баннер на остановке "Цветочная".

Женщина из Барнаула украла рекламный баннер.
Женщина из Барнаула украла рекламный баннер.
Инцидент Барнаул

Теперь жительницу Барнаула разыскивают.

На кадрах видно, как она быстро кладет баннер себе в сумку и уходит с места уверенными шагами.

Ранее сообщалось, что четверо мужчин украли 41 мешок кедровых шишек у сборщика.

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