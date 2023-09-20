Жене участника СВО не на что растить четверых детей - счет мужа арестовали из-за алиментов

У бойца двое детей от первого брака и двое от второго, а также еще один ребенок на иждивении, сообщает NGS.

Летом 2023 года года мужчина заключить контракт и поехал в зону спецоперации.

Заработанные деньги он хотел высылать семье, где воспитываются четверо детей. Однако оказалось, что его счет арестован.

Оказалось, что у мужчины много долгов по алиментам за двух детей от первого брака и резко эта сумма выросла с 70 тыс. рублей до 700 тыс. рублей.

Почему это произошло жене бойца не могут объяснить.

Она обратилась к приставам и в прокуратуру, так как четверых детей на ее зарплату не прокормить. Там ей ответили, что арест счета законен и они ничего не могут сделать.

Ранее стало известно, что коммунальные долги в Алтайском крае выросли на сотни миллионов рублей.