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Жизнь

«Железная леди», новый «шенген», дороги не очень. Что произошло на Алтае 15 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 15 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Уровень воды в Оби в черте Камня-на-Оби превысил критическую отметку в 700 см и продолжает повышаться. Река может подтопить прибрежную зону города. Режим ЧС из-за паводка все еще действует: ожидается также подъем уровня воды на реках Чумыш и Чапша.

◆ Министр транспорта Антон Воронов объяснил, почему эту зиму дороги Алтайского края пережили особенно плохо и когда наконец начнется ремонт.

◆ На Чуйском тракте в столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погиб мужчина. ГИБДД сообщила подробности аварии.

◆ Возможно, скоро туристы из Алтайского края смогут оформить арабский и азиатский «шенген». Что это такое и кому потребуется — читайте в нашем разборе.

◆ На Алтай приехала «железная леди» из Новосибирска, восьмикратная Ironman Людмила Воронова. Мы поговорили о том, с чего начался ее жизненный забег и как это — покорять мир в 74.

◆ Суды в Барнауле рассматривают несколько крупных дел о взятках, о которых не так уж много писали в соцсетях и СМИ. Но обратить внимание на них стоит — что мы и сделали.

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