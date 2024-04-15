«Железная леди», новый «шенген», дороги не очень. Что произошло на Алтае 15 апреля

◆ Уровень воды в Оби в черте Камня-на-Оби превысил критическую отметку в 700 см и продолжает повышаться. Река может подтопить прибрежную зону города. Режим ЧС из-за паводка все еще действует: ожидается также подъем уровня воды на реках Чумыш и Чапша.



◆ Министр транспорта Антон Воронов объяснил, почему эту зиму дороги Алтайского края пережили особенно плохо и когда наконец начнется ремонт.



◆ На Чуйском тракте в столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погиб мужчина. ГИБДД сообщила подробности аварии.



◆ Возможно, скоро туристы из Алтайского края смогут оформить арабский и азиатский «шенген». Что это такое и кому потребуется — читайте в нашем разборе.



◆ На Алтай приехала «железная леди» из Новосибирска, восьмикратная Ironman Людмила Воронова. Мы поговорили о том, с чего начался ее жизненный забег и как это — покорять мир в 74.



◆ Суды в Барнауле рассматривают несколько крупных дел о взятках, о которых не так уж много писали в соцсетях и СМИ. Но обратить внимание на них стоит — что мы и сделали.

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