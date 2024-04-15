"Железная леди" из Новосибирска - о том, как в 74 чувстовать себя девчонкой и зачем становиться в восьмой раз Ironman

На «Декаде серебряного возраста» altapress.ru познакомился с удивительной гостьей фестиваля – "железной леди из Новосибирска" Людмилой Вороновой. Она самая титулованная возрастная триатлетка в России: восьмикратный Ironman, мастер спорта по зимнему полиатлону и кандидат в мастера спорта по военно-прикладному многоборью. Мы пообщались с Людмилой и узнали, с чего начался ее жизненный забег, и как она в 74 покоряет многокилометровые дистанции.

Бежать навстречу жизни

Невысокая стройная фигура в зеленом платье, аккуратная короткая прическа и яркие живые глаза. Узнать в шумной толпе Людмилу Воронову нам удается без труда — с ней мы знакомы заочно по документальным фильмам и многочисленным статьям. Но вот удержать ее на месте — уже сложнее.

— Мне нужно бежать переодеваться, скоро дискуссия! — вспоминает во время нашего разговора она.

Людмила бежит, сколько себя помнит. В 3 года она бегала с мальчишками во дворе, в школе и институте — участвовала в кроссе и других соревнованиях, в 30 лет пробежала Московский марафон, а в 56 — выполнила свой первый Ironman.

- Вы знаете, чем спорт отличается от простой физкультуры? - спрашивает меня Людмила.

- Там больше профессиональных нагрузок?

- Нет, спорт — это обязательное участие в соревнованиях. Я могу заниматься многим и сразу, но если при этом нигде не участвую и себя не показываю — то я не спортсменка.

"Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова "Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова "Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова "Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова

Настоящий спорт для Людмилы начался еще в первом классе. Тогда она начала заниматься спортивной гимнастикой и попала на свои первые соревнования. «До сих пор помню, как я в большом зале перед всеми показывала, на что способна!» - вспоминает спортсменка.

Спортивной гимнастике Людмила посвятила 12 лет. Попутно успевала занимать первые места в других видах спорта: бег, плаванье и прыжки в длину. В институте к ним добавилась легкая атлетика.

«Мне всегда говорили, что я создана для легкой атлетики. Но мне хотелось быть гимнасткой! Так и получилось, что занималась я гимнастикой, но выступала за легкую атлетику», - рассказывает моя собеседница.

"Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова

«Людмила, не оставайся дома!»

Людмила училась в хабаровском политехническом институте, хотя хотела поступить в физкультурный вуз. Но туда ее не отпустила мама — сказала, что не может представить свою дочь в спортивных штанах круглый год.

Девушка старалась быть лучшей не только в спорте, но и в учебе. Даже отказалась от академического отпуска на последнем курсе, когда вышла замуж и родила дочь.

Благодаря своему усердию, после выпуска Людмила была первой в списках распределения. Перед ней был открыт любой город страны.

«Декан меня очень любил и после выпуска сказал мне: «Людмила! Не оставайся дома. Я знаю, что у твоей мамы трехкомнатная квартира и места хватит всем. Но не оставайся тут тереться на кухне, тебе надоест», - вспоминает спортсменка.

"Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова

Людмила послушалась совета и вместе с семьей отправилась в Новосибирск — молодой перспективный город. Здесь она устроилась на станкостроительный завод и через несколько лет заняла руководящие должности. Хрупкая девочка ростом 1,57 м внедряла роботов, запускала станки и командовала целых цехом из огромных мужчин.

«Мужчины любили выпить, громко матернуться, покурить в перерыве, - рассказывает собеседница. - Но когда я пришла на должность, то сразу сказала: «Мужики, я вас очень люблю! Но если вы хотите и дальше получать большую зарплату, то чтобы на участке я не слышала ни одного мата и не видела ни одной сигареты».

Суровые работяги послушно следовали этим правилам — «цех был, как шелковый», вспоминает героиня. Ведь Людмила одна из немногих умела управляться со станками и роботами: «На участке я часто слышала: «Людмила Григорьевна, у меня не идет станок!» Я подходила, раз-два — и огромная железяка снова приходила в движение. И у них появилось ко мне уважение!»

«На меня мужчины смотрели, как на какое-то божество! – рассказывает собеседница. - Они с удивлением спрашивали: «А вы что, Людмила Григорьевна, на обед не пойдете? Станок ведь не выключен, вдруг что-то случится», а я им отвечала: «Его не нужно выключать, это же робот». И для них это было так удивительно!»

"Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова

От Москвы до Уханя

В 26 лет Людмиле пришлось сделать небольшую передышку в своем марафоне жизни — у нее родилась вторая дочь. Но в 30 лет снова встала на беговую дорожку — на этот раз в Москве. В столицу она приехала, чтобы закупить роботов на завод. В это же время в городе проходил Московский марафон мира (МММ-87), и Людмила не стала проходить мимо – побежала. Ее время - 4:12:52.

Еще через десять лет в ее жизнь ворвался триатлон. В год столетия Новосибирска, она выиграла городские соревнования по триатлону в женском зачете. Там ее приметила делегация из китайского города Уханя и пригласила к себе на соревнования и переплыв реки Янцзы.

Пробежать по улицам Уханя ей так не удалось, потому что соревнования отменили из-за наводнения. Но вот река Янцзы ей поддалась — переплыв состоялся. «Две недели мы были, как у Христа за пазухой. Нас возили по всей стране, показывали достопримечательности, дарили подарки на каждом углу!» - вспоминает спортсменка. Людмила заняла третье место в абсолютном зачете и быстрее всех переплыла Янцзы.

"Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова

На соревнованиях она познакомилась с деканом факультета физической культуры НГПУ, который пригласил ее на учебу в педагогический институт на свой факультет. Детская мечта, наконец, осуществилась — Людмила стала студенткой физкультурного факультета. Причем поступила туда вместе с младшей дочерью.

Помимо бега спортсменка 10 лет занималась морским многоборьем и полиатлоном. В 37 лет она выполнила КМС по военно-прикладному многоборью, в 45 лет - мастера спорта по зимнему полиатлону. А в 56 лет — получила свой первый Ironman.

Ironman – серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию.

Ironman Wikimedia Commons

Три отказа и восемь Ironman

Становиться «железной леди» наша героиня не планировала. Более того — считала это слишком сложным для себя. Ведь выполнить всю дистанцию Ironman не могли и молодые люди: 3,86 км вплавь, затем 180 км на велосипеде, а потом марафон в 42,2 км.

Но судьба не оставила Людмиле выбора. Ее добрый друг Владимир Мосиенко, председатель федерации триатлона Красноярского края и четырехкратный Ironman, предложил ей отправиться в Южную Корею на соревнования вместе с российской сборной. Людмила отказалась: «Ты что, я еще не совсем чокнулась!»

Владимир не сдавался: позвал подругу во второй раз, уже на замену травмированному члену сборной. Людмила не поддавалась: «Ну и что из этого? Нет!»

"Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова

На третий раз Владимир не стал ничего говорить спортсменке – а внес в список сборной на Ironman без ее ведома. И преподнес ей в качестве подарка на День рождения.

«У меня оставалась всего три месяца на подготовку! – рассказывает она. – Но делать нечего. Я подготовилась, да так, что стала первой в своей возрастной группе и заняла 494 место из 1052 участников».

За первым Ironman последовал, второй, третий, четвертый… Людмила побывала в Австрии, Польше, Швеции и многих других странах. Разве что не удалось съездить в Африку, потому что слишком дорого. И стала восьмикратной Ironman.

"Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова

Непростая Кона

Самым запоминающимся событием в спортивной карьере Людмилы был чемпионат мира по Ironman, проходившим в Каилуа-Кона - на острове Гавайи, штат Гавайи, США.

Далось это испытание спортсменке непросто. Когда она делала визу в Екатеринбурге, то заболела и долго не могла восстановить здоровье. В Кону она отправилась почти без подготовки.

Уже во время соревнований перед заплывом у Людмилы сильно разболелся зуб. Она выпила обезболивающее, но плавательный этап спортсменка выполнила с трудом. Дела пошли в гору на велоэтапе и на марафоне.

Несмотря на все трудности, Людмила обогнала 11 человек в своей возрастной категории и заняла 14 место в категории 60+. А в общем соревновании она заняла 1700 место из 2100 участников.

"Декада серебряного возраста" на Алтае Анна Зайкова

Учитель, мама и бабушка

Сейчас Людмила работает учителей физкультуры в колледже, дополнительно готовит будущих спортсменов. Она продолжает путешествовать по миру и нередко совершает авто-путешествия по Горному Алтаю – машину водит сама.

За плечами у Людмилы - 100 триатлонов. В 2023 году она в составе Masters Triathlon Team 60+ участвовала в Ironman в Турции. В команде она была единственной женщиной среди 23 мужчин.

"У нас в России я всегда поднимаюсь на высшую ступеньку пьедестала среди своих соперниц, моих одногодок, потому что я по другому ощущаю свои года! На стартах я чувствую себя девчонкой и мне очень нравится обгонять мужиков, как в детстве я обгоняла мальчишек!", - поделилась она в социальных сетях.

На здоровье не жалуется и гордится тем, что у нее нет медицинской карточки ни в одной поликлинике.

У Людмилы две дочери и трое внуков.

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