25 апреля, по сравнению с морозами в последние несколько дней, можно ожидать существенное потепление. Главный вопрос — успеет ли растаять снег до Родительского дня.

Какая погода будет в Барнауле 25 апреля

По данным синоптиков, ночью 25 апреля будет около плюс восьми градусов. Утром температура чуть опустится — до плюс шести.

Зато днем прогнозируют настоящую жару — до плюс 14 градусов. Вечером — до плюс 13.

Скорость ветра составит около четырех м/с, без порывов. Осадков, наконец-то, не ожидают.

Снег. Мокрый снег. СС0

Какой прогноз дают перед Родительским днем

Температура воздуха начнет увеличиваться день за днем уже с 20 апреля. Так, 20 числа в Барнауле днем ожидают до плюс шести градусов, а 21 апреля — уже до плюс восьми.

Осадки больше не обещают, ветер тоже успокоится. Правда, ночные заморозки останутся — до минус девяти.

В целом на территории Алтайского края днем потеплее: 20 и 21 апреля воздух прогреется до плюс 11. А вот ночью температура резко скакнет до минус 15−18.

Вопрос, успеют ли аномальные апрельские сугробы растаять до 25 апреля и позволить барнаульцам проехать на кладбищ, остается открытым.

Ранее стало известно, что барнаульцам все-таки предоставят бесплатный транспорт до кладбищ в Родительский день.