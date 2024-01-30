Ждали-ждали, не дождались. Барнаульцы массово жалуются на автобусы

Мы теряем время по 30–40 минут на ожидание общественного транспорта, теряем здоровье, ожидая автобус на холоде, теряем деньги, обращаясь к услугам такси, в итоге опаздываем..., — сообщают барнаульцы народному избраннику о проблемах в краевой столице.
Как пишет пресс-служба алтайский социалистов, в обращении названы конкретные маршруты автобусов, к которым накопились массовые претензии, и обозначены самые сложные отрезки времени. По словам горожан, с 10 января этого года стало "невозможно" вовремя приехать на учебу к 8.00., а также уехать домой вечером после занятий — после 20.00.
Невозможно вовремя добраться, особенно в направлении Индустриального района Барнаула, — отмечают студенты. — Маршруты №35 и 41 не всегда делают остановки в час пик, маршрут №25 часто меняет конечный пункт следования. Но сокращение маршрута — это нарушение правил перевозки пассажиров. Количество автобусов маршрута №35 явно недостаточно для перевозки большого числа пассажиров в утреннее и вечернее время.
О нетерпимой ситуации с общественным транспортом барнаульцы ежедневно делятся в мессенджерах. Из сообщений становится понятно, что претензии у пассажиров носят массовый и системный характер. Чтобы урегулировать вопрос, Александр Терентьев уже обратился к главе города Барнаула.
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