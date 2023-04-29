Жаркий день и дождливый вечер. О погоде 29 апреля рассказали синоптики Алтайского края

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют на 29 апреля теплую погоду и дожди в отдельных населенных пунктах. О погоде в Алтайском крае — в материале altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Ночь будет теплой — +9…+14 градусов, местами +3…+8. В некоторых населенных пунктах возможны ночные дожди и грозы.

День выдастся жарким — +15…+20 градусов, а по югу температура поднимется до +21…+26.

В течение дня возможны небольшие дожди и грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью так же будет тепло — температура составит +10…+12 градусов.

Утром температура поднимется до +15…+17 градусов. День пройдет преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6−11 м/с.