Жара, Жириновский и переполох в Яровом. Что произошло в Алтайском крае 12 июля

- Синоптики объявили штормовое предупреждение в Алтайском крае вплоть до 15 июля. Жителей региона ждет жара до +40 градусов.
- Минтранс сообщил подробности смертельной аварии с грузовым поездом и автобусом у села Панкрушиха. Водитель автобуса выехал на ж/д пути на запрещающий сигнал.
- В Барнауле начался очередной этап опрессовки. 122 тысячи жителей Железнодорожного и Центрального районов останутся без горячей воды до 25 июля.
- В Барнауле вышли на маршрут новые большие автобусы. Их за 45 млн рублей приобрел перевозчик «Евробус-плюс».
- Жителей Ярового встревожил запах газа, который появился сразу в нескольких районах города, а потом пропал. Как выяснили оперативные службы, он исходил от емкости с одорантом, оставленной на одной из промплощадок. В мэрии сообщили, что концентрация одоранта не представляла для людей угрозы.
- В Барнауле решили реставрировать Дом купца Полякова, известный как универмаг «Красный». Когда-то здесь торговали шубами-барнаулками, а во время страшного пожара здание спасли мокрые (и ужасно дорогие!) ковры. Вот его история.
- 12 лет назад, в июле 2011 года эксцентричный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский приехал в Барнаул. Здесь он собрал зал на 1,.5 тыс. человек, гулял по Старому базару и раздавал деньги прохожим. Смотрите, как это было.
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