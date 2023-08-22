23 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Жара упорно наступает сквозь туман и кратковременные дожди на Алтае

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение с 22 по 26 августа из-за аномально жаркой погоды.

Лето в Барнауле.
Лето в Барнауле.
Михаил Хаустов

Так, в регионе 22 августа температура воздуха составит от 25 до 30 градусов тепла. В Барнауле синоптики прогнозируют значительный "плюс" — от 25 до 27.

Причем ночные температуры как в регионе, так и Барнауле можно назвать осенними — от 8 до 11 градусов тепла. Утром возможен туман. Вероятны кратковременные дожди.

Ранее получили тревожный сигнал об опасности для всего человечества. Спутники зафиксировали предвестники необычного явления, которые окажут негативное воздействие для жителей всей планеты — весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

Глобальный природный феномен называется Эль-Ниньо — "малыш", "мальчик" (в переводе с испанского). На снимках, сделанных с околоземной орбиты, как раз зафиксированы "приготовления" планеты к будущей природной аномалии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость