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Жизнь

Жара, дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 8 июня

Синоптики алтайского гидрометцентра обещают жаркую погоду, которая будет сопровождаться дождями и грозами. О погоде 8 июня - в материале altapress.ru.

Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
unsplash.com

Погода в Алтайском крае

Ночью в крае температура составит +17...+22 градусов, местами +11...+16 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем жара не отступит. Столбики термометров поднимутся до +35...+40 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью прогнозируют +17...+19 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Днем температура стремительно поднимется до +36...+38 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

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