Жалко или страшно? Пока одни барнаульцы спасают собак от живодеров, другие спасаются от собак — кто прав

Кому хуже: выброшенным на улицу собственными хозяевами животным или людям, которых стаи собак держат в страхе — извечный камень преткновения общественности. Пока одни выступают в защиту бродячих животных и рассказывают по-настоящему ужасающие истории издевательств и жестоких убийств, другие оказываются жертвами совсем не милых хвостатых. Кто в Барнауле ответственен за отлов собак, помогает ли он и какую роль в этом играют люди, администрация города, приют и закон.

Две ситуации

Бродячими собаками в Барнауле занимается комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Однако полномочия по отлову ведомство передает приюту «Ласка». Так, за 10 месяцев 2023 года было отловлено 785 животных, а из бюджета края на это выделили 6,3 млн рублей.

Но «Ласка» справляется со своей задачей далеко не всегда, и обвинять их в этом было бы не совсем объективно. Нам стало известно о двух ситуациях, в которых сотрудники приюта либо не смогли ничего сделать, либо и вовсе не выехали на вызов. В одной требовалась помощь собаке, в другой — людям.

Собака. Бродячая собака. unsplash.com

Участие в судьбе до конца

Наталья — ярая защитница животных, любит собак всей душой, ежемесячно помогает организациям деньгами и нередко приходит на помощь лично. Рассказывает, что у нее есть прикормленная стая собак. Наталья называет их своими и относится к ним, как к собственным – с заботой и пониманием. Хотя технически животные все еще считаются бездомными, ведь продолжают жить на улице. Такую схему выбирают многие зоозащитники, ведь мало кто имеет возможность забрать или пристроить одновременно несколько собак.

Однако часть сердобольных граждан только подкармливает братьев меньших, не задумываясь о дальнейшей ответственности. Наталья же считает, что нужно участвовать в судьбе животных до конца. Например, обязательно стерилизовать их. И главная для этого мотивация даже не рост популяции или угроза людям, а страдания самих зверей.

Участливость и помогла Наталье стать свидетельницей мучений животных из-за чьей-то жестокости.

Собаки. Бродячие собаки. unsplash.com

Нашли с удавкой на шее

Те, кто заботятся о животных и подкармливают их, обычно знают каждую собаку «в морду», поэтому если вдруг к стае прибиваются новые животные или, наоборот, исчезают – замечают сразу. Наталья некоторое время подкармливала с десяток хвостов и в какой-то момент обнаружила, что некоторые животные пропали, а у других стали появляться травмы. Просто так убежать звери не могли – на половине были бирки, да и уходить со своей территории не в их характере.

Позже одна собака вернулась сама, живая, но с плотно затянутой удавкой-тросом на шее. Морда у нее была распухшей, а шея передавлена настолько, что протерлась до мяса. Смотреть было жутко, говорит Наталья. До этого, кстати, нашли пса, у которого подобной петлей было снесено полморды – видимо, успел вырваться в последний момент.

Прикормленные собаки становятся слишком доверчивы, поэтому легко попадаются в подобные ловушки. А после не дают оказать себе помощь, потому что боятся, что человек сделает еще хуже. Наталья несколько раз вызывала специалистов по отлову из «Ласки», чтобы помогли снять удавку, но те каждый раз возвращались ни с чем – собака просто убегала.

Бродячие собаки. unsplash.com

В итоге поймать пострадавшее животное и снять петлю удалось только с помощью сотрудников зоопарка, которые также выезжают на вызовы, но уже не бесплатно. Все это время животное ходило с открытой раной.

Наталья считает, что в городе есть охотник, который и ловит собак в удавки, а потом отрубает им головы. Зоозащитница отмечает: чтобы заниматься этим, у человека должно быть достаточно денег на специальные тросы для удавок, на оружие и прочее.

Она также уверена, что для безнаказанного живодерства нужны связи с высокопоставленными лицами. До принятия закона «Об ответственном обращении с животными» в 2018 году такие люди убивали животных вполне открыто и сотрудничали с муниципальной властью.

Например, в 2011 году в поселке Южный администрация проводила плановый отстрел собак и свободно рассказывала о дальнейших планах на этот счет, о чем писали "КП". Люди возмущались еще тогда, но закон позволял, хотя сейчас это звучит дико.

Бродячие собаки. unsplash.com

Опять оказалась бессильна

Сегодня по закону безнадзорных собак должны отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать обратно на улицу. В приюте животное оставляют, только если оно проявляет агрессию во время своего пребывания там. В остальных же случаях затраты на содержание слишком высоки, чтобы содержать всех животных.

Умерщвление допускается только при тяжелом неизлечимом заболевании, чтобы прекратить страдания зверя.

Минусы такого порядка эксперты обсудили уже давно. Например, алтайский биолог Сергей Снигирев отмечает, что схема профилактической вакцинации предусматривает повторное введение препарата через 8-12 месяцев. То есть через время нужно поймать то же самое животное еще раз.

Но после того, как собака испытала боль при кастрации или вакцинации, отловить ее вновь практически невозможно, считает Снигирев. Пережитый страх многократно усилит боязнь человека.

Не становятся привитые животные и менее агрессивными. Об этом буквально кричат барнаульцы.

В ноябре две собаки, одна из которых чипированная, покусали двоих детей и студентку в Центральном районе Барнаула. По словам пострадавших, стай там полно, и повезло, что нападают пока не все. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем материале. Дети теперь боятся ходить на занятия спортом, а родители уповают только на теплые зимние штаны, которые спали от серьезных травм.

И в этом случае «Ласка» опять оказалась бессильна: сотрудники даже не поехали, сказав, что в курсе ситуации, но сделать ничего не могут – собаки от них прячутся под плитой, и лучше звонить в администрацию.

Бродячая собака. unsplash.com

Условия приютов и эвтаназия

В октябре собаки покусали пожилую женщину в Изумрудном парке, в сентябре — девушку в людном месте на пр. Строителей, в августе — детей во Власихе. Нападения в Барнауле происходят ежемесячно, но страдают и многие другие российские города и регионы.

На фоне роста численности бездомных собак и инцидентов с укусами, в июле 2023 года в Госдуме приняли закон, который позволяет местным властям самим решать, как обращаться с бродячими животными.

Так, в ноябре Бурятия стала первым регионом, где разрешили умерщвление бездомных зверей с условием, что их не забрали из приюта в течение 30 дней. По словам законодателей, инициатива должна воспитать гуманное отношение к домашним питомцам и повысить дисциплину и ответственность владельцев животных.

Кроме того, глава Бурятии считает, что усыпление – более гуманный метод, чем содержание в приюте. С ним согласны и многие эксперты. Например, в Барнауле работает только один приют, принимающий и размещающий собак, и это все та же «Ласка».

Мест и рук там катастрофически не хватает. На трех дежурных приходится около 600 собак, каждую из которых нужно покормить и за каждой убрать.

Это уже не говоря о том, что хвостатые недополучают ласки и прогулок, и приют отчаянно ищет волонтеров, которые взяли себе хотя бы одного подопечного, чтобы приезжать к нему раз в неделю и просто уделять внимание.

Некоторым собакам приходится проживать в одиночестве всю жизнь. По мнению ветеринаров, это настолько же негуманные условия, насколько зоозащитники считают умерщвление.

Бродячая собака. unsplash.com

Продолжают страдать

И эксперты, и власть в один голос твердят: главная причина появления бродячих животных – безответственное отношение владельцев. А именно самовыгул или отказ от их содержания.

В сентябре, например, на уровне закона запретили самовыгул: животных следует держать на поводке и выгуливать в специально отведенных для этого местах. В Алтайском крае контроль за обращением с домашними питомцами ведет управление ветеринарии. Специалисты проводят рейды и разъяснительные беседы, а при нарушениях составляются протоколы об административном нарушении.

Однако в Барнауле, особенно в частном секторе, все еще повсеместно можно встретить кошек и собак в ошейниках, но без хозяев. Именно они и приносят новое бездомное потомство.

В итоге правых нет: принимаются законы, направленные на профилактику появления бродячих животных, но соблюдать и следить за их исполнением пока никто не спешит. А люди и животные продолжают друг из-за друга страдать.