Земля застынет. О погоде 12 апреля в Алтайском крае рассказали синоптики

Ночью

Температура была от -8 до -3 градусов. Небольшой, местами умеренный мокрый снег, снег, местами гололедные явления. На дорогах гололедица, местами по краю и в предгорьях появление временного снежного покрова.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем

Температура от 0 до + градусов.

Местами небольшие, в предгорьях умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления. На дорогах в утренние часы гололедица, местами по краю и в предгорьях появление временного снежного покрова.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

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