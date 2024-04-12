Земля застынет. О погоде 12 апреля в Алтайском крае рассказали синоптики

Ночью
Температура была от -8 до -3 градусов. Небольшой, местами умеренный мокрый снег, снег, местами гололедные явления. На дорогах гололедица, местами по краю и в предгорьях появление временного снежного покрова.
Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Днем
Температура от 0 до + градусов.
Местами небольшие, в предгорьях умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления. На дорогах в утренние часы гололедица, местами по краю и в предгорьях появление временного снежного покрова.
Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
На территории Западной Сибири май ожидается более теплым, чем в прошлом году.
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