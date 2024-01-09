11 января
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Жизнь

Здравствуй, утро рабочее: после небольшой штормовой оттепели на Алтае резко похолодает

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. И если накануне рнгион завалило мокрым снегом вперемежку с дождем при нулевой и плюсовой температурах, то уже 9 января погодные условия резко изменятся.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Так, ночью в регионе будет минус колебался от 4 до 15 градусах. Днем — до 15 градусов.

В Барнауле также похолодает — до минус 12 градусов.

Ветер с южного изменит свое направление на северо-западное. Порывы могут достигать 28 метров в секунду.

При таких "сопутствующих" нужно собрать волю в кулак и передвигаться по тротуарам как можно осторожнее — гололедица.

Удачной рабочей недели!

Ранее опасные для климата изменения в стратосфере обнаружили исследователи.

Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали — во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.

Именно это способствует потеплению климата и ускоряет разрушение озонового слоя.

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