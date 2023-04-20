Зайца в центре города заметили барнаульцы

Зайца заметили на ул. Островского. Зверек немного посидел на детской площадке, осмотрелся, а затем быстро убежал в сторону жилых домов.

В комментариях пользователи отметили, что сегодня в городе слишком часто встречают необычных животных. По их словам, ночью на ул. Малахова видели лису.

Утром барнаульцы запечатлели дикую утку, которая гуляла по городу и шипела на горожан. А в алтайском заповеднике заметили неторопливую и уверенную росомаху.

Ранее мы показывали, как маленький ягненок муфлонов резво скачет в барнаульском зоопарке.