В Барнауле завершается второй этап благоустройства парка "Юбилейный"

Вслед за "Изумрудным", в Барнауле преображается и парк "Юбилейный".

Накануне мэрия рассказала, что подрядчик уже приступил к высадке деревьев на территории парка "Юбилейный". Его благоустройство проходит в рамках нацпроекта: "Жилье и городская среда".

Специалисты высадят 70 берез, молодые рябины и черемуху, а также 50 ростков вязы, липы и ели. В прошлом году парк тоже не остался без внимания, там высадили 500 зеленых насаждений.

Однако председатель по общественного совета Любовь Бельдеева отметила, что деревья лучше обновлять, прошлогодние саженцы прижились хорошо, но старые деревья давно пора было заменить.

Помимо деревьев, на этой неделе планируют установить туалетный модуль. Велобеговые и пешеходные дорожки уже готовы к прогулкам, смонтировано видеонаблюдение и освещение.

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