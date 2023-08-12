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Жизнь

Затяжная осень ожидает жителей Алтайского края

По народно-христианскому календарю 12 августа проходит народный праздник Иоанн Воин или Силуан и Сила.

Черноплодная рябина.
Черноплодная рябина.

Народные приметы на 12 августа

  • Пасмурно и холодно — дождя не будет.
  • Сильное мерцание звезд — к ливню.
  • Вечером дождь моросит и наблюдается ветреная погода — дождь затянется надолго.
  • Духота — к дождю.
  • Насекомые особенно приставучие и кусачие — перед осадками.
  • Порывистый ветер — завтра будет ясно.
  • Куры взлетают на большую высоту — перед дождем.
  • Кошка уснула посреди комнаты — будет тепло и солнечно.
  • Кошка долго и старательно умывается — к хорошей погоде.
  • Много рябины — осень будет дождливой, а зима морозной.
  • Гроза — к затяжной осени.
  • Сухой и теплый день — к урожаю грибов.

Напомним, в Алтайском крае 12 августа действует штормовое предупреждение в связи с ливнями, грозами, порывистом ветре.

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