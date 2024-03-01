2 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Затонувшую флотилию работорговцев обнаружили морские археологи

Группа морских археологов нашла у побережья Багамских островов 14 затонувших кораблей.

Аквалангист. Водолаз. Погружение.
Аквалангист. Водолаз. Погружение.
СС0

В процессе исследования выяснилось, что флотилия участвовала в трансатлантической работорговле между Африкой и Америкой, указывает Газета.Ru.

Археологи намерены организовать погружения к некоторым из мест кораблекрушения, которые сохранились нетронутыми спустя более 200 лет.

Ранее у прибрежного поселения после свирепого шторма внезапно появился таинственный корабль. Это произошло в берегах прибрежного поселения Ньюфаундленда.

Морские археологи пытаются спасти корабль.

Дайверы попытались закрепить судно — перевязали веревками корпус корабля, которому более двух веков.

Считается, что ураган первоначально сместил затонувший корабль еще в 2022 году с места его покоя. Потом он стал медленно дрейфовать.

Также Бермудский треугольник "отдал" морским археологам корабль, исчезнувший 95 лет назад. Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший 95 лет назад.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость