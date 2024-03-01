Затонувшую флотилию работорговцев обнаружили морские археологи

В процессе исследования выяснилось, что флотилия участвовала в трансатлантической работорговле между Африкой и Америкой, указывает Газета.Ru.

Археологи намерены организовать погружения к некоторым из мест кораблекрушения, которые сохранились нетронутыми спустя более 200 лет.

Ранее у прибрежного поселения после свирепого шторма внезапно появился таинственный корабль. Это произошло в берегах прибрежного поселения Ньюфаундленда.

Морские археологи пытаются спасти корабль.

Дайверы попытались закрепить судно — перевязали веревками корпус корабля, которому более двух веков.

Считается, что ураган первоначально сместил затонувший корабль еще в 2022 году с места его покоя. Потом он стал медленно дрейфовать.

Также Бермудский треугольник "отдал" морским археологам корабль, исчезнувший 95 лет назад. Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший 95 лет назад.

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