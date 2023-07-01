Запустили завод, улетели на волю и приютили из канализации. 10 хороших событий, которые произошли в июне

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Алтайский спасатель вызволил котенка, упавшего в канализацию. Прохожие услышали мяуканье из канализационного люка и сообщили об этом спасателям, которые приехали на другой вызов. Один из мужчин спустился туда и достал измученное животное. Он назвал котенка Дымчик и забрал его к себе домой, жить. Сейчас кроха идет на поправку.