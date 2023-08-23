Запустили сбор петиций с просьбой не продавать второй участок около будущего парка за "Европой"

В июне под строительство жилого дома продали участок, по адресу улица Взлетная, 2д. Сейчас люди опасаются, что соседний участок также отдадут на продажу и места для озеленения не останется. Жители Барнаула написали письмо главе администрации Барнаула - Вячеславу Франку.

В письме говорится, что с конца прошлого года на территории за ТРЦ «Европа» волонтеры начали проводить субботники. На них приходят и местные жители. Многие готовы принимать участие в благоустройстве.

По словам жителей, появление многоэтажек только усложнит дорожную ситуацию на ул. Шумакова, Взлетная и Лазурная. А главное - доступ к будущему парку будет почти заблокирован, сообщает группа волонтеров.

Территория на улице Взлетной, 2д ровная, без оврагов и может стать отличным входом для парка и парковки около него. Отмечается, что данный участок выходит к Иоанно-Богословской церкви и будет хорошим продолжением аллеи.

В письме люди просят:

Не выставлять на аукцион земельный участок на улице Взлетной, 2д.

Вернуть участку прежнее назначение.

Ранее барнаульцы активно агитировали за появление парка на месте пустыря и были только обеспокоены застройкой.