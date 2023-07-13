15 июля
﻿
Жизнь

Запрет на самовыгул и ответственность на регионах. Что вошло в резонансный закон о бездомных животных

Новый законопроект о бездомных животных приняли во втором и третьем чтениях 12 июля. Опасения зоозащитников по поводу эвтаназии бродячих кошек и собак не подтвердились. Однако по их мнению, есть пункты, из-за которых стоит переживать. Подробности - в материале altapress.ru.

Бездомные животные. Кошки.
Бездомные животные. Кошки.
Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru
1
Бродяжки - под ответственность регионов

Согласно законопроекту, регионы теперь могут принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с бездомными животными.

Авторы документа указывают, что данные решения должны приниматься «с учетом позиции граждан, проживающих в регионе», напоминает "Газета.ru".

Ранее против этого закона протестовали зоозащитники. Они опасались, что власти регионов не будут помещать бездомных животных в приют, а также смогут убивать их при отлове или в пунктах временного размещения.

Однако ко второму чтению положение, дающее регионам право не учитывать ряд норм федерального закона, было исключено.

2
Никакого вреда бездомным

Появились поправки, согласно которым запрещается при отлове применять лекарства и приспособления, приводящие к травмам или гибели животных. Ранее такие методы хотели разрешить в первоначальной версии проекта.

Также в законопроекте указано, что деятельность по обращению с безнадзорными животными должна соответствовать федеральному закону.

Согласно документу, теперь при отлове бездомных животных должна вестись видеозапись. Если животное оказалось домашним, то его необходимо вернуть владельцу, при условии, что его данные можно установить.

Бездомные животные. Кошки.
Бездомные животные. Кошки.
Дмитрий Кудрявцев, altapress.ru
3
Размещение в приютах

В ч.5 и ч.6 законопроекта прописали требование - содержать отловленных животных только в специальных приютах. При их возврате в места их обитания следует вести видеозапись.

При этом деньги на стройку и содержание приютов должны выделять регионы. подчеркивает Lenta.ru.

4
Запрет на самовыгул

Новый законопроект вводит запрет на самовыгул для домашних животных. Питомцев нельзя отпускать свободно гулять по проезжей части, в лифтах, дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках.

Домашних животных можно выгуливать только на поводке и в специально разрешенных для этого местах.

Бездомная собака.
Бездомная собака.
Михаил Хаустов
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость