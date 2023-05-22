Заморозки и ветер: какая погода будет в Алтайском крае в ближайшие дни

В ближайшие дни жителей региона ждут ночные заморозки и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае рассказали в региональном Гидрометцентре .

Погода в Алтайском крае 23 мая

Ночью температура составит от +7 до +12 градусов, местами опустится до +1 градуса. Днем — от +20 до +25 градусов.

Преимущественно без осадков. Ночью ветер северный 2-7 м/с, местами по югу порывы до 12 м/с. Днем ветер усилится — от 4 до 9м/с, местами по западу порывы до 14м/с.

Погода в Алтайском крае 24 мая

Ночью жителей региона ожидает температура от +4 до +9 градусов, в предгорьях местами заморозки до -1. Днем температура составит от +21 до +26 градусов.

Без осадков. Ночью ветер северный 3-8 м/с, днем — от 7 до 12 м/с.

Погода в Алтайском крае 25 мая

Ночью температура составит от +3 до +8 градусов. Местами опустится до -2 градусов. Днем — от +19 до +24.

Преимущественно без осадков. Ночью ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 м/с, а днем усилится — от 6 до 11 м/с.

Ранее синоптики призвали сибиряков готовиться к "тихому ужасу" из-за погоды.