Холодный ветер и до +25 днем. Какая погода будет в Алтайском крае 24 мая

Погода в Алтайском крае 24 мая
Ночью температура составит от +2 до +7 градусов, в предгорьях местами заморозки до -1 гр.
Днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.
Ветер северный, ночью его скорость составит 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем - 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Без осадков.
Долина реки Каменки" - новый памятник природы краевого значения.
КАУ "Боровлянский лесхоз".
Погода в Барнауле 24 мая
Ночью столбик термометра покажет от +5 до +7 градусов.
Днем - от +21 до +23 градусов.
Ветер северный, ночью его скорость составит 2-7 м/с, днем - 4-9 м/с.
Без осадков.