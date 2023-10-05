Заморозки, дефицит газа и «заботливый» ЖК на Горе. Что произошло в Алтайском крае 5 октября

- Минсельхоз сообщил, что в Алтайском крае существенно возросло производство мяса кур — еще в сентябре, по сообщениям покупателей и продавцов, курятина была в дефиците.
- Алтайский край вошел в тройку регионов СФО с наименее доступным жильем. Только 17,5% семей в регионе могут позволить себе приобрести квартиру в ипотеку.
- Ушел из жизни советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор АлтГУ Анатолий Сагалаков.
- Бабье лето в Алтайском крае — всё. Синоптики обещают заморозки и, уже совсем скоро, мокрый снег.
- Алтайским сельхозпредприятиям не хватает газа, чтобы в оптимальные сроки завершить сушку зерновых и масличных. Уборочная затягивается.
- В Сибири этой ночью произошло землетрясение — эпицентр находился в Туве. Магнитуда составила 3,1.
- Градсовет Барнаула не одобрил проект «заботливых» многоэтажек, которые хотят строить на Горе прямо вокруг деревьев.
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