Залил тело кислотой. Как житель Алтайского края расправился с угонщиками

В одном из сел Солтонского района 16 октября, мужчина застрелил двух знакомых, с которыми поехал на охоту. В июле 2023 года суд вынес приговор по делу об убийстве.

Обвиняемый мужчина долго терпел издёвки от своего обидчика. Но ничего не мог сделать, так как был меньше его и слабее.

Обвиняемый с его другом 16 октября стояли на крыльце дома, где неожиданно к ним приехал как раз жертвы преступления.

Мужчины попытались выгнать нежелательных гостей, сказав что отправляются на охоту. Но тех это не остановило.

Четверо мужчин отправились в лес, где и было совершено убийство.

Преступник с другом отправились за патронами в ружье, а по возвращению увидели как двое приятелей в нетрезвом виде пытаются замкнуть провода и завести машину.

Практически в этот же момент последовал выстрел в мужчину, который сидел за рулем, а затем и его друга.

Расправившись с обидчиками, обвиняемые вырыли яму и закопали тела, на утро приехав на место преступления, они выкопали яму поглубже, поместили туда тела, залили кислотой и закопали.

Пропажу угонщиков заметили спустя неделю, местные жители.



На суде сельчане раскаялись. Убийцу признали виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и приговорили к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

А его друга за укрывательство особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 316 УК РФ) назначили наказание в виде штрафа 100 тыс. рублей.