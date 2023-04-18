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Жизнь

Закон о митингах, суд над таксистом и оправдание по громкому делу. Что произошло 18 апреля в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 18 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Депутаты АКЗС собираются внести изменения в закон о порядке проведения собраний, митингов и шествий в Алтайском крае. Нововведения касаются иноагентов и перечня мест, в которых митинги запрещены.
  • На Алтае готовят более десятка новых экомаршрутов: например, босую тропу в Салаире, водную — в Тигирекском, и детский маршрут от Змеиногорска до Чарыша. Но не все идет гладко. Почитайте, что «тормозит» развитие пешего познавательного туризма.
  • Алтайский филиал федерального банка потребовал, чтобы мать погибшего бойца ЧВК «Вагнер» погасила за него кредит. Семьи погибших в СВО имеют право на списание долгов — но этого военнослужащего нет в списках Минобороны. О ситуации рассказал уполномоченный по правам человека.
  • В Барнауле состоялся суд по делу о смертельной аварии, которая случилась в марте 2022 года на Павловском тракте. Прокурор запросила для обвиняемого по делу таксиста 6 лет и 10 месяцев. Однако у него есть смягчающие обстоятельства.
  • Суд оправдал экс-главу комитета ЖКХ Барнаула Антона Бенса по делу о халатности, которое было связано с риском обрушения аварийных домов. В действиях чиновника не обнаружили состава преступления.
  • Ровно год назад в Барнауле было до +22 градусов. Солнечно, и никаких сугробов! Пока за окном метель, посмотрите снимки из теплого апреля-2022.
  • 19 апреля в Алтайский край приедет секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Политик уже приезжал в наш регион — оба его визита (в 2021 и 2022 годах) состоялись накануне крупных выборов.
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